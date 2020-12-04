Популярна українська співачка Світлана Лобода змусила чоловіків пускати слинки

Як повідомляє Politeka.net, у себе в сторіс красуня вирішила опублікувати вельми незвичайне фото. Співачка була при повному параді. Вона козирнула яскравим професійним макіяжем і ідеальною зачіскою. Однак з одягом артистки творилося щось незрозуміле.

На ній були надіті чорні блискучі штани і чорні туфлі на високих підборах. Зверху на Світлані красувався тільки ліфчик, який був схожий на мініатюрний топ. Виглядала артистка карколомно. Вона присіла і нагнулася, виставивши напоказ оголену спинку.

Як відомо, Світлана Лобода володіє неймовірно красивою фігурою. У неї дуже довгі стрункі ніжки, красивий бюст і дуже пропорційні форми. Красуня любить надягати яскраві вбрання, які підкреслюють її достоїнства. І це при тому, що артистці 38 років. Крім цього, вона народила і виховує двох маленьких дочок.

Так, нещодавно, Лобода опублікувала сторіс, на яких постала в неймовірно відвертій сукні. Зірка одягла чорний латексний костюм на замку. Замочок вона розстебнула, організувавши дуже глибоке декольте, яким без сорому козирнула.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода обтягнула свою фігурку мініатюрним чорним платтячком.

Нагадаємо, що фігуриста Лобода оголила хижу натуру, чоловіки пускають слюні: "Світлана Сергіївна, легше!".

Як повідомляла Politeka, апетитна Лобода в латексі викликала фурор непристойною позою:"хоч би діти не побачили...".

Також Politeka писала, що пристрасна Лобода в образі "тотал Блек" заінтригувала фото з літака: "Хороша мати...".