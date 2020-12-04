Популярная украинская певица Светлана Лобода заставила мужчин пускать слюнки

Как сообщает Politeka.net, у себя в сторис красотка решила опубликовать весьма необычное фото. Певица была при полном параде. Она козырнула ярким профессиональным макияжем и идеальной прической. Однако с одеждой артистки творилось что-то непонятное.

На ней были надеты черные блестящие штаны и черные туфли на высоких каблуках. Сверху на Светлане красовался только лифчик, который был похож на миниатюрный топ. Выглядела артистка сногсшибательно. Она присела и нагнулась, выставив напоказ оголенную спинку.

Как известно, Светлана Лобода обладает невероятно красивой фигурой. У нее очень длинный стройные ножки, красивый бюст и очень пропорциональные формы. Красотка любит надевать яркие наряды, которые подчеркивают ее достоинства. И это при том, что артистке 38 лет. Кроме этого, она родила и воспитывает двух маленьких дочек.

Так, недавно, Лобода опубликовала сторис, на которых предстала в невероятно откровенном платье. Звезда надела черный латексный костюм на замке. Замочек она расстегнула, организовав очень глубокое декольте, которым без стыда козырнула.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода обтянула свою фигурку миниатюрным черным платьицем.

Напомним, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: «Светлана Сергеевна, полегче!».

Как сообщала Politeka, аппетитная Лобода в латексе произвела фурор непристойной позой: «Хоть бы дети не увидели…».

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