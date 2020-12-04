Супермодель з Victoria's Secret Белла Хадід збентежила витівкою, відчинивши піджак і залишившись в мереживній білизні
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, красуня позує під час зйомок, елегантно вмостившись в кріслі. Рум'яний образ знаменитість вирішила доповнити золотим ланцюжком і бездоганною зачіскою. Піджак модель вирішила розкрити до межі, залишившись в одному мереживному бюстгальтері.
Однак, Хадід це явно не бентежило, оскільки модель "дотискала" образ хижим поглядом. Шанувальників при цьому вона позбавила можливості що-небудь сказати-кадри вона викинула в карусель Stories.
Заворотнюк, що бореться з раком, біля новорічної ялинки і в шубі викликала фурор: "Ось так і живемо..."
Скандальна MARUV ткнула під ніс свої труси почервонілому Урганту: "Я залишилася без..."
"Лікар від Бога, таких зараз мало": трагічно обірвалося життя одного з кращих медиків Дніпропетровщини
Безсоромна Волочкова посвітила прозорими трусами, розвівши ноги на мотоциклі: "Яка ганьба..."
До цього ми розповідали, що модель Белла Хадід з Victoria's Secret в міні-бікіні перевершила красою дружину співака Джастіна Бібера
На фотографії Белла Хадід позує в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - легендарного виконавця Джастіна Бібера.
Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою