Супермодель з Victoria's Secret Белла Хадід збентежила витівкою, відчинивши піджак і залишившись в мереживній білизні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, красуня позує під час зйомок, елегантно вмостившись в кріслі. Рум'яний образ знаменитість вирішила доповнити золотим ланцюжком і бездоганною зачіскою. Піджак модель вирішила розкрити до межі, залишившись в одному мереживному бюстгальтері.

Однак, Хадід це явно не бентежило, оскільки модель "дотискала" образ хижим поглядом. Шанувальників при цьому вона позбавила можливості що-небудь сказати-кадри вона викинула в карусель Stories.

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На фотографії Белла Хадід позує в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - легендарного виконавця Джастіна Бібера.

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