Супермодель из Victoria’s Secret Белла Хадид обескуражила выходкой, распахнув пиджак и оставшись в кружевном белье
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, красотка позирует во время съемок, элегантно умостившись в кресле. Румяный образ знаменитость решила дополнить золотой цепочкой и безупречной прической. Пиджак модель решила распахнуть до предела, оставшись в одном кружевном бюстгальтере.
Однако, Хадид это явно не смущало, поскольку модель «дожимала» образ хищным взглядом. Поклонников при этом она лишила возможности что-либо сказать – кадры она выбросила в карусель Stories.
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До этого мы рассказывали, что модель Белла Хадид из Victoria’s Secret в мини-бикини превзошла красотой жену певца Джастина Бибера
На фотографии Белла Хадид позирует в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - легендарного исполнителя Джастина Бибера.
Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках
А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой