Супермодель из Victoria’s Secret Белла Хадид обескуражила выходкой, распахнув пиджак и оставшись в кружевном белье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, красотка позирует во время съемок, элегантно умостившись в кресле. Румяный образ знаменитость решила дополнить золотой цепочкой и безупречной прической. Пиджак модель решила распахнуть до предела, оставшись в одном кружевном бюстгальтере.

Однако, Хадид это явно не смущало, поскольку модель «дожимала» образ хищным взглядом. Поклонников при этом она лишила возможности что-либо сказать – кадры она выбросила в карусель Stories.

До этого мы рассказывали, что модель Белла Хадид из Victoria’s Secret в мини-бикини превзошла красотой жену певца Джастина Бибера

На фотографии Белла Хадид позирует в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - легендарного исполнителя Джастина Бибера.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой