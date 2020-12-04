Такого від зірки не очікували

Скандальний російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з українською виконавицею Ані Лорак, постав у яскравому образі заради нового кліпу

Як розповідає Politeka, кадрами він поділився у себе в Instagram.

"Доброї ночі. Непоодинокі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що замість Лорак в кліпі, Ларазев виконує запальний танець в оточенні хлопців з дівчатами, примірявши при цьому білосніжний костюм. Серед лайкнувших пост виявилася й українська співачка Лоліта Мілявська.

"Раз, два і я попливла», «Все буде по любові", " крутий танець. І Вам Доброї ночі",» кращі«,» естетика«,» чарівний«, " чому ви світитеся ? Ви фосфору переїли«,» чарівні", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, розбурхав мережу знімком з колегою по сцені

На фото Лазарєв зображений поруч з Дімою Біланом

"Ну, куди ж без нас в Новий Рік!!",- написав "коханець" Лорак.

Користувачі Мережі в захваті від такої звістки. Лазарєва і Білани засипали компліментами, томечая, що співаки дуже схожі між собою.

Нагадавши, "коханець" Ані Лорак Лазарєв знатно запалив з відомою комедіанткою, відео не для дітей: "це прекрасно!».

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв викликав фурор романтичним чином, жінки в захваті.

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв оголив несподіване місце заради зухвалого образу: "не соромно тобі?".