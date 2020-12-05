Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес вміє прикувати до себе захоплені погляди

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Джей Ло підкорила жіночою харизмою на кадрах, змінюючи вбрання, але залишаючись такою ж чарівною. У якийсь момент співачка позбулася бюстгальтера, залишившись в білій сукні-комбінації. Лопес витончено покрутилася перед камерою, граючи з волоссям і демонструючи апетитне декольте.

У ролику зірка прорекламувала свою лінію косметики.

"🤍Я вклала все, що знаю і коли-небудь дізналася про догляд за шкірою, для створення продуктів, що забезпечують найкращі результати. Я так рада нарешті поділитися ними з усіма вами! Давайте світитися !! 🔥", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів в коментарях:

"Яка красива 😩 😍 "

"Моя королева"

"Дуже пишаюся вами!🤩 Не можу чекати, щоб спробувати 🙌"

"Мій фаворит на всі часи ❤️💯"

"Це мій кумир ❤️"

"Так схвильована і пишаюся тобою, королева"

"ти приголомшлива та така надихаюча!! ❤ ️Сподіваюся, одного разу я зустрінуся з тобою!"

"Мій ангел 🥺"

Раніше ми повідомляли, Лопес розбурхала фото в білій обтягуючій сукні з пікантними вирізами. Співачка блиснула засмаглим тілом, млосно зігнувшись прямо на столі.

"Королева", "чудова", «ікона назавжди», «гаряча королева», "приголомшливо", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що фігуриста Дженніфер Лопес у відвертому вбранні покрутила стегнами перед спекотними красенями: "смачно!".

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