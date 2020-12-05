Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес вміє прикувати до себе захоплені погляди
Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Джей Ло підкорила жіночою харизмою на кадрах, змінюючи вбрання, але залишаючись такою ж чарівною. У якийсь момент співачка позбулася бюстгальтера, залишившись в білій сукні-комбінації. Лопес витончено покрутилася перед камерою, граючи з волоссям і демонструючи апетитне декольте.
У ролику зірка прорекламувала свою лінію косметики.
"🤍Я вклала все, що знаю і коли-небудь дізналася про догляд за шкірою, для створення продуктів, що забезпечують найкращі результати. Я так рада нарешті поділитися ними з усіма вами! Давайте світитися !! 🔥", - йдеться в підписі.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів в коментарях:
"Яка красива 😩 😍 "
"Моя королева"
"Дуже пишаюся вами!🤩 Не можу чекати, щоб спробувати 🙌"
"Мій фаворит на всі часи ❤️💯"
"Це мій кумир ❤️"
"Так схвильована і пишаюся тобою, королева"
"ти приголомшлива та така надихаюча!! ❤ ️Сподіваюся, одного разу я зустрінуся з тобою!"
"Мій ангел 🥺"
Раніше ми повідомляли, Лопес розбурхала фото в білій обтягуючій сукні з пікантними вирізами. Співачка блиснула засмаглим тілом, млосно зігнувшись прямо на столі.
"Королева", "чудова", «ікона назавжди», «гаряча королева», "приголомшливо", - відреагували шанувальники.
Нагадаємо, що фігуриста Дженніфер Лопес у відвертому вбранні покрутила стегнами перед спекотними красенями: "смачно!".
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