Американская певица и актриса Дженнифер Лопес умеет приковать к себе восхищенные взгляды

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Джей Ло покорила женской харизмой на кадрах, меняя наряды, но оставаясь такой же обворожительной. В какой-то момент певица избавилась от бюстгальтера, оставшись в белом платье-комбинации. Лопес изящно покрутилась перед камерой, играя с волосами и демонстрируя аппетитное декольте.

В ролике звезда прорекламировала свою линию косметики.

"🤍 Я вложила все, что знаю и когда-либо узнала об уходе за кожей, для создания продуктов, обеспечивающих наилучшие результаты. Я так рада наконец поделиться ими со всеми вами! Давайте светиться !! 🔥", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:

"Какая красивая😩😍"

"Моя королева"

"Очень горжусь вами!🤩 Не могу дождаться, чтобы попробовать🙌🏼"

"Мой фаворит на все времена ❤️💯"

"Это мой кумир ❤️"

"Так взволнована и горжусь тобой, королева"

"ты потрясающая и такая вдохновляющая!! ❤️👑 Надеюсь, однажды я встречусь с тобой!"

"Мой ангел 🥺"

Ранее мы сообщали, Лопес взбудоражила фото в белом обтягивающем платье с пикантными вырезами. Певица блеснула загорелым телом, томно изогнувшись прямо на столе.

«Королева», «Восхитительная», «Икона навсегда», «Горячая королева», «Ошеломляюще», - отреагировали поклонники.

Напомним, что фигуристая Дженнифер Лопес в откровенном наряде покрутила бедрами перед знойными красавчиками: "Вкусно!".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Дженнифер Лопес впечатлила изгибами, приспустив штаны: «Какой восхитительный…».

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повиляла бедрами, лишив мужчин сна: жаркие кадры.