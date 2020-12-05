Американская певица и актриса Дженнифер Лопес умеет приковать к себе восхищенные взгляды
Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Джей Ло покорила женской харизмой на кадрах, меняя наряды, но оставаясь такой же обворожительной. В какой-то момент певица избавилась от бюстгальтера, оставшись в белом платье-комбинации. Лопес изящно покрутилась перед камерой, играя с волосами и демонстрируя аппетитное декольте.
В ролике звезда прорекламировала свою линию косметики.
"🤍 Я вложила все, что знаю и когда-либо узнала об уходе за кожей, для создания продуктов, обеспечивающих наилучшие результаты. Я так рада наконец поделиться ими со всеми вами! Давайте светиться !! 🔥", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:
"Какая красивая😩😍"
"Моя королева"
"Очень горжусь вами!🤩 Не могу дождаться, чтобы попробовать🙌🏼"
"Мой фаворит на все времена ❤️💯"
"Это мой кумир ❤️"
"Так взволнована и горжусь тобой, королева"
"ты потрясающая и такая вдохновляющая!! ❤️👑 Надеюсь, однажды я встречусь с тобой!"
"Мой ангел 🥺"
Ранее мы сообщали, Лопес взбудоражила фото в белом обтягивающем платье с пикантными вырезами. Певица блеснула загорелым телом, томно изогнувшись прямо на столе.
«Королева», «Восхитительная», «Икона навсегда», «Горячая королева», «Ошеломляюще», - отреагировали поклонники.
Напомним, что фигуристая Дженнифер Лопес в откровенном наряде покрутила бедрами перед знойными красавчиками: "Вкусно!".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Дженнифер Лопес впечатлила изгибами, приспустив штаны: «Какой восхитительный…».
Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повиляла бедрами, лишив мужчин сна: жаркие кадры.