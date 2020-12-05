Загиблого кілька тижнів шукали поліція та волонтери

Так, 29 листопада в Мережі з'явилися повідомлення про пошук зниклого 65-річного музиканта й аранжувальника Олександра Дерев'янка. Свого часу він працював з багатьма українськими зірками, включаючи співачку Тіну Кароль.

Зазначалося, що чоловіка востаннє бачили 22 листопада в одній з київських лікарень, куди його доставила "швидка допомога" з розбитою губою і підозрою на черепно-мозкову травму. Однак, музикант покинув стіни медустанови в невідомому напрямку, після чого його ніхто не бачив. Волонтери поширили оголошення з проханням телефонувати всіх, хто міг бачити зниклого.

Через майже два тижні після його зникнення, 4 грудня тіло Дерев'янка знайшли в гаражному кооперативі в Борисполі. Про це повідомляє "Страна", посилаючись на свої джерела в МВС.

На трупі було видно сліди насильницької смерті: зокрема, на шиї - сліди удушення.

Правоохоронцям вдалося оперативно вирахувати особи підозрюваних та затримати їх. Ними виявилися два хлопця, один з яких орендував гараж, в якому знайшли тіло вбитого. Крім того, він брав у Дерев'янка уроки гри на гітарі.

За попередньою версією, підозрювані втерлися в довіру Олександра під виглядом бажаючих навчатися музиці. Потім вбили чоловіка в його ж квартирі і перевезли тіло в гараж в Борисполі.

Можливою метою жорстокої розправи став намір підробити документи на квартиру від імені вбитого і продати її.

Примітно, за словами друзів Дерев'янка, в двері його квартири була знайдена записка (нібито написана його рукою) про те, що він поїхав у відрядження. Найімовірніше, записку підробили вбивці, щоб заплутати слідство.

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