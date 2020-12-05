Погибшего несколько недель искали полиция и волонтеры

Так, 29 ноября в Сети появились сообщения о поиске пропавшего 65-летнего музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. В свое время он работал со многими украинскими звездами, включая певицу Тину Кароль.

Отмечалось, что мужчину в последний раз видели 22 ноября в одной из киевских больниц, куда его доставила "скорая помощь" с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. Однако, музыкант покинул стены медучреждения и ушел в неизвестном направлении, после чего его никто не видел. Волонтеры распространили объявление с просьбой звонить всех, кто мог видеть пропавшего.

Спустя почти две недели после его исчезновения, 4 декабря тело Деревянко нашли в гаражном кооперативе в Борисполе. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на свои источники в МВД.

На трупе были видны следы насильственной смерти: в частности, на шее - следы удушения.

По горячим следам полиция задержала двоих парней, один из которых арендовал гараж, где нашли тело музыканта. Позже выяснилось, что он также брал уроки игры на гитаре у Деревянко.

Как предполагают правоохранители, парни втерлись в доверие к музыканту под видом желающих брать уроки, а вскоре задушили его в собственной квартире, вывезли труп и спрятали в гараже в Борисполе.

Возможной целью жестокой расправы стало намерение подделать документы на квартиру от имени убитого и продать ее.

Примечательно, что по словам друзей Деревянко, в двери его квартиры была найдена записка (якобы написанная его рукой) о том, что он уехал в командировку. Вероятнее всего, записку подделали убийцы, чтобы запутать следствие.