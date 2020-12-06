Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, з'явилася в одній білизні

Зірка підкорила публіку своєю красою і мистецтвом спокушання, пише Politeka.net. 24-річна красуня зводить з розуму формами.

На одній з фан-сторінок моделі опублікували фото, на яких знаменитість позувала в одній білизні. Белла обтягнула груди тонким ліфчиком, з якого стирчало найінтимніше. Також на красуні були трусики.

Хоч і невеликі форми зірки, все ж привертали увагу. А тонка талія і плоский живіт - викликали захоплення, адже красуня явно стежить за собою.

Також модель блиснула пружними сідницями, які виставилися з трусиків.

Тоненький ланцюжок на шиї став відмінним доповненням до образу.

"Звичайно, Белла, така проста і прекрасна, моя улюблена", - написали автори поста.

Фото зібрало майже 200 лайків, а користувачі написали кілька коментарів, в яких захоплювалися ідеальністю форм знаменитості.

Раніше ми писали, що Белла Хадід опублікувала фото, яке було зроблено сім років тому. Зірка позувала в маленькому купальнику, трохи стиснувши груди руками.

Тонкі лямки тягнулися не тільки до потилиці, але і по спині, впиваючись в шкіру.

Зірка розпустила довге волосся і дивилася в камеру.

"Моє волосся", - підписала знімок знаменитість.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - виконавця Джастіна Бібера.

"З днем народження місіс Бібер! Я люблю тебе", - написала Белла.

Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою