Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, з'явилася в одній білизні
Зірка підкорила публіку своєю красою і мистецтвом спокушання, пише Politeka.net. 24-річна красуня зводить з розуму формами.
На одній з фан-сторінок моделі опублікували фото, на яких знаменитість позувала в одній білизні. Белла обтягнула груди тонким ліфчиком, з якого стирчало найінтимніше. Також на красуні були трусики.
Хоч і невеликі форми зірки, все ж привертали увагу. А тонка талія і плоский живіт - викликали захоплення, адже красуня явно стежить за собою.
Також модель блиснула пружними сідницями, які виставилися з трусиків.
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Тоненький ланцюжок на шиї став відмінним доповненням до образу.
"Звичайно, Белла, така проста і прекрасна, моя улюблена", - написали автори поста.
Фото зібрало майже 200 лайків, а користувачі написали кілька коментарів, в яких захоплювалися ідеальністю форм знаменитості.
Раніше ми писали, що Белла Хадід опублікувала фото, яке було зроблено сім років тому. Зірка позувала в маленькому купальнику, трохи стиснувши груди руками.
Тонкі лямки тягнулися не тільки до потилиці, але і по спині, впиваючись в шкіру.
Зірка розпустила довге волосся і дивилася в камеру.
"Моє волосся", - підписала знімок знаменитість.
Нагадаємо, Белла Хадід позувала в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - виконавця Джастіна Бібера.
"З днем народження місіс Бібер! Я люблю тебе", - написала Белла.
Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою