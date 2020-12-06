Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, появилась в одном белье
Звезда покорила публику своей красотой и искусством соблазнения, пишет Politeka.net. 24-летняя красотка сводит с ума формами.
На одной из фан-страничек модели опубликовали фото, на которых знаменитость позировала в одном белье. Белла обтянула грудь тонким лифчиком, из которого торчало самое интимное. Также на красотке были трусики.
Хоть и небольшие формы звезды, все же привлекали внимание. А тонкая талия и плоский живот - вызывали восхищение, ведь красотка явно следит за собой.
Также модель сверкнула упругими ягодицами, которые выставились из трусиков.
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Тоненькая цепочка на шее стала отличным дополнением к образу.
"Естественно, Белла, такая простая и прекрасная, моя любимая", - написали авторы поста.
Фото собрало почти 200 лайков, а пользователи написали несколько комментариев, в которых восхищались идеальностью форм знаменитости.
Ранее мы писали, что Белла Хадид опубликовала фото, которое было сделано семь лет назад. Звезда позировала в маленьком купальнике, немного сжав грудь руками.
Тонкие лямки тянулись не только к затылку, но и по спине, впиваясь в кожу.
Звезда распустила длинные волосы и смотрела в камеру.
"Мои волосы", - подписала снимок знаменитость.
Напомним, Белла Хадид позировала в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - исполнителя Джастина Бибера.
"С днем рождения миссис Бибер! Я люблю тебя", - написала Белла.
Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках
А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой