Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, появилась в одном белье

Звезда покорила публику своей красотой и искусством соблазнения, пишет Politeka.net. 24-летняя красотка сводит с ума формами.

На одной из фан-страничек модели опубликовали фото, на которых знаменитость позировала в одном белье. Белла обтянула грудь тонким лифчиком, из которого торчало самое интимное. Также на красотке были трусики.

Хоть и небольшие формы звезды, все же привлекали внимание. А тонкая талия и плоский живот - вызывали восхищение, ведь красотка явно следит за собой.

Также модель сверкнула упругими ягодицами, которые выставились из трусиков.

Тоненькая цепочка на шее стала отличным дополнением к образу.

"Естественно, Белла, такая простая и прекрасная, моя любимая", - написали авторы поста.

Фото собрало почти 200 лайков, а пользователи написали несколько комментариев, в которых восхищались идеальностью форм знаменитости.

Ранее мы писали, что Белла Хадид опубликовала фото, которое было сделано семь лет назад. Звезда позировала в маленьком купальнике, немного сжав грудь руками.

Тонкие лямки тянулись не только к затылку, но и по спине, впиваясь в кожу.

Звезда распустила длинные волосы и смотрела в камеру.

"Мои волосы", - подписала снимок знаменитость.

Напомним, Белла Хадид позировала в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - исполнителя Джастина Бибера.

"С днем рождения миссис Бибер! Я люблю тебя", - написала Белла.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой