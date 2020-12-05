Пишногруда Памела Андерсон подражнила мережу пікантними фото на задньому дворі

Як повідомляє Politeka.net, відома американська актриса і фотомодель Памела Андерсон - живий доказ того, що в будь-якому віці можна виглядати приголомшливо і випромінювати сексуальність.

53-річна зірка культового серіалу "Рятувальники Малібу" регулярно балує шанувальників відвертими і чуттєвими знімками. Кілька годин тому зірка поділилася черговим яскравим кадром.

Так, знаменитість зробила знімок на задньому дворі, де вона постала в дуже гарячому образі.

На новому фото пишногруда Памела позує у футболці білого кольору, яку вона зав'язала на вузол в області талії, тим самим відкривши огляд на свій точений прес.

Спекотна блондинка стоїть біля паркану, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми. Крім того Андерсон виглядає на знімку неймовірно щасливою, променисто посміхаючись, сором'язливо опустивши очі в підлогу.

Фото вона доповнила цитатою англійського письменника Алана Олександра Мілна: "Якщо коли-небудь настане завтра, коли ми не разом... є дещо, що ти завжди повинен пам'ятати. Ви сміливіше, ніж думаєте, сильніше, ніж здаєтеся, і розумніше, ніж думаєте. Але найголовніше, навіть якщо ми будемо окремо один від одного... Я завжди буду з тобою".

Користувачі мережі зійшли з розуму від захоплення побачивши таку красу і засипали актрису лайками і захопленими відгуками, адже актриса спекотніше вогню.

"люблю цю цитату", " це опис того, що таке справжня любов. 🙏 ", "Красиво у всіх сенсах!", "Ти мрія, і вони теж", "кремовий хрусткий пиріг", " вона магія ❤️ ", "ох ти виглядаєш приголомшливо, Пем! з кожним днем красивіше !! 😍".

Нагадаємо, невгамовна Памела Андерсон розсунула ноги в крихітних трусиках.

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