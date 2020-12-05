Пышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на заднем дворе
Как сообщает Politeka.net, известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон - живое доказательство того, что в любом возрасте можно выглядеть потрясающе и излучать сексуальность.
53-летняя звезда культового сериала "Спасатели Малибу" регулярно балует поклонников откровенными и чувственными снимками. Несколько часов назад звезда поделилась очередным ярким кадром.
Так, знаменитость сделала снимок на заднем дворе, где она предстала в весьма горячем образе.
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На новом фото пышногрудая Памела позирует в футболке белого цвета, которую она завязала на узел в области талии, тем самым открыв обзор на свой точенный пресс.
Знойная блондинка запечатлена стоящей у забора, при этом она выгодно демонстрирует свои аппетитные формы. Кроме того Андерсон выглядит на снимке неимоверно счастливой, лучезарно улыбаясь и стыдливо опустив глаза в пол.
Фото она дополнила цитатой английского писателя Алана Александра Милна: "Если когда-нибудь наступит завтра, когда мы не вместе... есть кое-что, что ты всегда должен помнить. Вы смелее, чем думаете, сильнее, чем кажетесь, и умнее, чем думаете. Но самое главное, даже если мы будем отдельно друг от друга... Я всегда буду с тобой".
Пользователи сети сошли с ума от восторга при виде такой красоты и засыпали актрису лайками и восторженными отзывами, ведь актриса действительно жарче огня.
"люблю эту цитату", "Это описание того, что такое настоящая любовь. 🙏", "Красиво во всех смыслах!", "Ты мечта, и они тоже", "кремовый хрустящий пирог", "Она магия ❤️ ", "ох ты выглядишь потрясающе, Пэм! с каждым днем красивее !! 😍".
Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках.
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