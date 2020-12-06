Популярна корейська модель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, продемонструвала спокусливі вигини

Відома красуня, яка є не тільки моделлю, але і діджеєм, блиснула ідеальними вигинами, пише Politeka.net. Модель в найрозкутіших нарядах і позах показує місця, якими можна пишатися.

Так, Кім Лі опублікувала в сторіс фото в боді. Модель одягла наряд, що обтягнув її пишні груди і тонку талію.

Вирізи в районі сідниць оголили пружні місця. Модель блиснув ідеальним "горішком" злегка вигнувшись, лежачи на животі. Красуня виставила апетитні форми, обтягнуті колготками - вона просто сама розкутість.

Красуня закинула хвилясте волосся набік і подивилася в камеру. Макіяж з акцентом на очі завершив образ.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, так як в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо Зараз на сторінку зірки підписані 528 тисяч осіб.

Раніше ми писали, що Кім Лі позує в облягаючих штанях, елегантно тримаючи в руці піджак. Як можна помітити, форми красуні прикриває лише тісний топ. Сама дівчина явно не соромиться демонструвати бездоганне тіло у всій красі. Її шанувальників це привело в неймовірний захват.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі позувала в золотистій сукні з величезним вирізом на бюсті, який тягнувся ледь де не пупка моделі.

Тонкий ремінь вдало приховав зайву відвертість. На селфі Лі змогла підкреслити також і пухкі губи, які особливо виділяються завдяки штучному освітленню і ракурсу знизу.

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