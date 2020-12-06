Популярная корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, продемонстрировала соблазнительніе изгибы

Известная красотка, которая является не только моделью, но и диджеем, блеснула идеальными изгибами, пишет Politeka.net. Модель в самых раскрепощенных нарядах и позах показывает места, которыми можно гордиться.

Так, Ким Ли опубликовала в сторис фото в боди. Модель надела наряд, обтянувший ее пышную грудь и тонкую талию.

Вырезы в районе ягодиц оголили упругие места. Модель блеснул идеальным "орешком" слегка выгнувшись, лежа на животе. Красотка выставила аппетитные формы, обтянутые колготками - она просто сама раскрепощенность.

Красотка закинула волнистые волосы набок и посмотрела в камеру. Макияж с акцентом на глаза завершил образ.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, так как в сторис нет такой возможности.

Отметим сейчас на страницу звезды подписаны 528 тысяч человек.

Ранее мы писали, что Ким Ли позирует в облегающих штанах, элегантно держа в руке пиджак. Как можно заметить, формы красотки прикрывает лишь тесный топ. Сама девушка явно не стесняется демонстрировать безупречное тело во всей красе. Ее поклонников это привело в невероятный восторг.

Ранее сообщалось, что Ким Ли позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.

Тонкий ремень удачно скрыл излишнюю откровенность. На селфи Ли смогла подчеркнуть также и пухлые губы, которые особенно выделяются благодаря искусственному освещению и ракурсу снизу.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц