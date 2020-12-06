Популярная корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, продемонстрировала соблазнительніе изгибы
Известная красотка, которая является не только моделью, но и диджеем, блеснула идеальными изгибами, пишет Politeka.net. Модель в самых раскрепощенных нарядах и позах показывает места, которыми можно гордиться.
Так, Ким Ли опубликовала в сторис фото в боди. Модель надела наряд, обтянувший ее пышную грудь и тонкую талию.
Вырезы в районе ягодиц оголили упругие места. Модель блеснул идеальным "орешком" слегка выгнувшись, лежа на животе. Красотка выставила аппетитные формы, обтянутые колготками - она просто сама раскрепощенность.
Красотка закинула волнистые волосы набок и посмотрела в камеру. Макияж с акцентом на глаза завершил образ.
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Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, так как в сторис нет такой возможности.
Отметим сейчас на страницу звезды подписаны 528 тысяч человек.
Ранее мы писали, что Ким Ли позирует в облегающих штанах, элегантно держа в руке пиджак. Как можно заметить, формы красотки прикрывает лишь тесный топ. Сама девушка явно не стесняется демонстрировать безупречное тело во всей красе. Ее поклонников это привело в невероятный восторг.
Ранее сообщалось, что Ким Ли позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.
Тонкий ремень удачно скрыл излишнюю откровенность. На селфи Ли смогла подчеркнуть также и пухлые губы, которые особенно выделяются благодаря искусственному освещению и ракурсу снизу.
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