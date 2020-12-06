Відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, вразила формами в бікіні

39-річна спокусниця виблискує ідеальною фігурою при будь-якому випадку, пише Politeka.net. Модель народила двох дітей, але це ніяк не відбилося на її формах.

Цього разу ідеальна Алессандра продемонструвала шикарні вигини на пляжі. Зірка одягла блакитне бікіні.

Крихітні трусики оголили пружні сідниці, давши ними помилуватися вдосталь. Стрункі ніжки притягували погляд не менше.

Модель розпустила волосся, яких розвивав вітер. Завершили образ різні прикраси. Зірка широко посміхалася, сяючи від щастя.

Амбросіо тримала в руках дошку для серфінгу, плануючи підкорювати хвилі.

За 10 годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємного.

Дійсно, її фігура і доглянутість варті уваги і компліментів.

"Боже, яка красуня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо одягла прозоре плаття, під яким проглядалося крихітне бікіні, що обтягнуло її красиві груди, і трохи оголило сідниці.

Образ завершили стильні прикраси.

Тонкий поясок на талії підкреслив її, а через прозору тканину стали видні стрункі довгі ніжки.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала в маленькому купальнику на мотузочках. Красуня показала серію знімків, де Алессандра в різних ракурсах показує себе і свою фігуру біля скелі. Волосся Амбросіо залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Можна помітити, що бікіні було брудним і мокрим.

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