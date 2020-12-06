Известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, поразила формами в бикини

39-летняя соблазнительница сверкает идеальной фигурой при любом случае, пишет Politeka.net. Модель родила двоих детей, но это никак не отразилось на ее формах.

В этот раз идеальная Алессандра продемонстрировала шикарные изгибы на пляже. Звезда надела голубое бикини.

Крохотные трусики оголили упругие ягодицы, дав ими полюбоваться вдоволь. Стройные ножки притягивали взгляд не меньше.

Модель распустила волосы, которых развивал ветер. Завершили образ различные украшения. Звезда широко улыбалась, сияя от счастья.

Амбросио держала в руках доску для серфинга, планируя покорять волны.

За 10 часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки много приятного.

Действительно, ее фигура и ухоженность стоят внимания и комплиментов.

"Боже, какая красотка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио надела прозрачное платье, под которым просматривалось крохотное бикини, обтянувшее ее красивую грудь, и немного оголившее ягодицы.

Образ завершили стильные украшения.

Тонкий поясок на талии подчеркнул ее, а из-за прозрачной ткани стали видны стройные длинные ножки.

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в маленьком купальнике на веревочках. Красотка показала серию снимков, где Алессандра в разных ракурсах показывает себя и свою фигуру у скалы. Волосы Амбросио оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Можно заметить, что бикини было грязным и мокрым.

Напомним, звезда Victoria’s Secret испачкала в песке свои упругие ягодицы в бикини

А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret похвасталась сокровищем, распахнув рубашку

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