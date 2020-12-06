Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) посвітила найінтимнішим в білій сіточці

Модель постійно розбурхує фантазії шанувальників своїми сміливими та відвертими образами, пише Politeka.net. Цього разу красуня постала в дуже сміливому вбранні без білизни.

Зірка натягнула на оголене тіло прозору сіточку, з якої показався великий бюст і найінтимніші деталі.

Груди виглядали дуже привабливо і спокусливо. Тонку талію красуня підкреслила білими шортиками на високій посадці.

Модель розкинула ніжки, показавши їх рельєфність і накаченність.

Також красуня позувала на колінах, показавши в камеру пружні сідниці, що виставилися з-під тканини.

Красуня розпустила довге хвилясте волосся. Її образ завершив макіяж з акцентом на пишні вії.

За дві години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних повідомлень.

"Гаряча і дика", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьенега позувала на заході сонця, присівши на диван.

Модель одягла крихітний топік з величезним декольте, з якого вистрибував бюст. Тонкі лямочки натягнулися на плечах під вагою принад. На маєчці помітний принт у вигляді кішечки.

На обличчі Сьєнегі практично не було макіяжу.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в бікіні з ниточок, яке практично нічого не прикрило. Модель сиділа спиною до камери на краю басейну і хвалилася пишним "горішком". Волосся у красуні було розпущеним, а образ зірка доповнила невеликим макіяжем.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" млосно вигнулася в безсоромному купальнику, засвітивши саме соковите

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула своїм "жаром" в прозорій сіточці

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