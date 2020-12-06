Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) посветила самым интимным в белой сеточке

Модель постоянно будоражит фантазии поклонников своими смелыми и откровенными образами, пишет Politeka.net. В этот раз красотка предстала в очень смелом наряде без белья.

Звезда натянула на обнаженное тело прозрачную сеточку, из которой показался большой бюст и самые интимные детали.

Грудь выглядела очень притягивающе и соблазнительно. Тонкую талию красотка подчеркнула белыми шортиками на высокой посадке.

Модель раскинула ножки, показав их рельефность и накаченность.

Также красотка позировала на коленях, показав в камеру упругие ягодицы, выставившиеся из-под ткани.

Красотка распустила длинные волнистые волосы. Ее образ завершил макияж с акцентом на пышные ресницы.

За два часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных сообщений.

"Горяча и бешена", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала на закате солнца, присев на диван.

Модель надела крохотный топик с огромным декольте, из которого выпрыгивал бюст. Тонкие лямочки натянулись на плечах под тяжестью прелестей. На маечке заметен принт в виде кошечки.

На лице Сьенеги практически не было макияжа.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в бикини из ниточек, которое практически ничего не прикрыло. Модель сидела спиной к камере на краю бассейна и хвасталась пышным "орешком". Волосы у красотки были распущенными, а образ звезда дополнила небольшим макияжем.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" томно выгнулась в бесстыжем купальнике, засветив самое сочное

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке

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