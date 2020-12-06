Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, в тісній комбінації блиснула великим бюстом

Модель прославилася завдяки своїм пишним принадам, передає Politeka.net. Красуня перебралася з Росії в США, і постійно ділиться кадрами зі свого життя.

Зірка цього разу посвітила великим бюстом у тонкій комбінації з мереживом. Відповідне фото було опубліковано в одній з фан-груп знаменитості.

Тонкі лямки навряд чи трималися на шовковій шкірі знаменитості. Крім того, бретельки натягнулися під вагою великого бюста.

Тонку талію підкреслила шовкова тканина, яка трохи зібралася гармошкою.

Зірка присіла на стільці виставивши на ній свою другу гордість-великі сідниці.

Розпущене хвилясте волосся, різні прикраси, пишні вії і пухкі губи - все це виглядало таким ніжним і відмінно завершувало образ.

Пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів, в яких висловлювали своє захоплення зірці.

"Дівчина, що розбурхує", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко одягла джинсовий наряд, який прекрасно виділяв всі її достоїнства.

Зокрема, тканина підкреслила виразну п'яту точку. Зі сміливого декольте виставилися великі груди красуні, але її це абсолютно не бентежило.

Тонкі бретельки вбрання, здавалося, зараз обірвуться від тяжкості грудей.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в топі і трусиках. Красуня доповнила образ стильними окулярами, які нагадували лижну маску. Анастасія сіла боком і виставила п'яту точку, щоб фанати змогли насолодитися її ідеальністю. Модель сиділа на стільці і зовсім не соромилася свого лука.

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