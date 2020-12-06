Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, в тесной комбинации сверкнула большим бюстом

Модель прославилась благодаря своим пышным прелестям, передает Politeka.net. Красотка перебралась из России в США, и постоянно делится кадрами из своей жизни.

Звезда в этот раз посветила большим бюстом в тонкой комбинации с кружевом. Соответствующее фото было опубликовано в одной из фан-групп знаменитости.

Тонкие лямки едва ли держались на шелковой коже знаменитости. Кроме того, бретельки натянулись под тяжестью большого бюста.

Тонкую талию подчеркнула шелковая ткань, которая немного собралась гармошкой.

Звезда присела на стуле выставив на ней свою вторую гордость - большие ягодицы.

Распущенные волнистые волосы, различные украшения, пышные ресницы и пухлые губы - все это выглядело таким нежным и отлично завершало образ.

Пост собрал более 100 лайков и много комментариев, в которых выражали свое восхищение звезде.

"Будоражащая девушка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко надела джинсовый наряд, прекрасно выделявший все ее достоинства.

В частности, ткань подчеркнула выразительную пятую точку. Из смелого декольте выставилась большая грудь красотки, но ее это совершенно не смущало.

Тонкие бретельки наряда, казалось, сейчас оборвутся от тяжести груди.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в топе и трусиках. Красотка дополнила образ стильными очками, которые напоминали лыжную маску. Анастасия села боком и выставила пятую точку, чтобы фанаты смогли насладится ее идеальностью. Модель сидела на стуле и совсем не смущалась своего лука.

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