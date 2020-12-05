Родимки є практично у кожної людини, й іноді вони можуть бути зовсім не такими нешкідливими, як здаються на перший погляд

Справа в тому, що іноді родимка може переродиться в злоякісне утворення – меланому. Як не упустити цей момент і що взагалі варто знати про родимки, на своєму YouTube-каналі розповів відомий український лікар Євген Комаровський.

Він підкреслив, що родимки у людей з'являються в дитинстві, в юнацтві і ростуть разом з ростом людини.

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Оскільки родимки іноді, дуже рідко, але можуть стати джерелом серйозних неприємностей, оскільки в тканинах родимок здатні утворюватися злоякісні клітини, то треба володіти певною інформацією.

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Комаровський назвав три фактори, які збільшують ризик переродження родимок.

Фактор перший – генетика. Тобто, якщо у когось у роду були проблеми з родимками, потрібно бути особливо пильними.

Фактор другий – сонце. Попадання сонячних променів на родимки – це небезпечно.

Третій фактор – це травмування родимок.

Доктор озвучить п'ять ознак, при прояві яких потрібно звернутися до лікаря.

  1. Родимка повинна бути симетричною. Асиметрична – привід терміново відвідати доктора.
  2. Краї родимки повинні бути рівні. Якщо вони не рівні, а "зубчиками", йдемо до лікаря.
  3. Колір родимки повинен бути однорідним.
  4. Розмір родимки. Якщо діаметр родимки менше шести міліметрів, то це безпечно.
  5. Динаміка. Якщо немає швидкого зростання, то не варто переживати.

Якщо щось з перерахованого не так, то не потрібно панікувати, але звернутися до лікаря варто обов'язково.

Такими питаннями займаються дерматоонколог. Якщо цього лікаря в доступі немає, можна проконсультуватися у дерматолога, хірурга або онколога. Досвідчений фахівець може візуально визначити характер невуса.

Якщо є сумніви в діагнозі, лікар проведе гістологічне дослідження, що дозволяє визначити характерні ознаки доброякісного, передзлоякісного і злоякісного новоутворення.

Якщо родимку, що переродилася на меланому, видаляють на ранній стадії, ймовірність повного одужання досягає 95%, якщо упустити час – лише 20%.

Нагадаємо, що Євген Комаровський попередив українців про погіршення епідемічної ситуації в країні.

Як повідомляла Politeka, доктор Євген Комаровський висловив свою думку про те, коли закінчиться пандемія коронавірусу.

Також Politeka писала, що Євген Комаровський розповів про свою книгу 2012 року, в якій йшлося про коронавірус.