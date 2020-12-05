Родимки є практично у кожної людини, й іноді вони можуть бути зовсім не такими нешкідливими, як здаються на перший погляд

Справа в тому, що іноді родимка може переродиться в злоякісне утворення – меланому. Як не упустити цей момент і що взагалі варто знати про родимки, на своєму YouTube-каналі розповів відомий український лікар Євген Комаровський.

Він підкреслив, що родимки у людей з'являються в дитинстві, в юнацтві і ростуть разом з ростом людини.

Оскільки родимки іноді, дуже рідко, але можуть стати джерелом серйозних неприємностей, оскільки в тканинах родимок здатні утворюватися злоякісні клітини, то треба володіти певною інформацією.

Комаровський назвав три фактори, які збільшують ризик переродження родимок.

Фактор перший – генетика. Тобто, якщо у когось у роду були проблеми з родимками, потрібно бути особливо пильними.

Фактор другий – сонце. Попадання сонячних променів на родимки – це небезпечно.

Третій фактор – це травмування родимок.

Доктор озвучить п'ять ознак, при прояві яких потрібно звернутися до лікаря.

Родимка повинна бути симетричною. Асиметрична – привід терміново відвідати доктора. Краї родимки повинні бути рівні. Якщо вони не рівні, а "зубчиками", йдемо до лікаря. Колір родимки повинен бути однорідним. Розмір родимки. Якщо діаметр родимки менше шести міліметрів, то це безпечно. Динаміка. Якщо немає швидкого зростання, то не варто переживати.

Якщо щось з перерахованого не так, то не потрібно панікувати, але звернутися до лікаря варто обов'язково.

Такими питаннями займаються дерматоонколог. Якщо цього лікаря в доступі немає, можна проконсультуватися у дерматолога, хірурга або онколога. Досвідчений фахівець може візуально визначити характер невуса.

Якщо є сумніви в діагнозі, лікар проведе гістологічне дослідження, що дозволяє визначити характерні ознаки доброякісного, передзлоякісного і злоякісного новоутворення.

Якщо родимку, що переродилася на меланому, видаляють на ранній стадії, ймовірність повного одужання досягає 95%, якщо упустити час – лише 20%.

Нагадаємо, що Євген Комаровський попередив українців про погіршення епідемічної ситуації в країні.

Як повідомляла Politeka, доктор Євген Комаровський висловив свою думку про те, коли закінчиться пандемія коронавірусу.

Також Politeka писала, що Євген Комаровський розповів про свою книгу 2012 року, в якій йшлося про коронавірус.