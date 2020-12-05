Родинки есть практически у каждого человека, и иногда они могут быть совсем не такими безобидными, как кажутся на первый взгляд

Дело в том, что иногда родинка может переродится в злокачественное образование – меланому. Как не упустить этот момент и что вообще стоит знать о родинках, на своем YouTube-канале рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Он подчеркнул, что родинки у людей появляются в детстве, в юношестве и растут вместе с ростом человека.

Поскольку родинки иногда, очень редко, но могут стать источником серьезных неприятностей, поскольку в тканях родинок способны образовываться злокачественные клетки, то надо владеть определенной информацией.

Комаровский назвал три фактора, которые увеличивают риск перерождения родинок.

Фактор первый – генетика. То есть, если у кого-то в роду были проблемы с родинками, нужно быть особенно бдительными.

Фактор второй – солнце. Попадание солнечных лучей на родинки – это опасно.

Третий фактор – это травма родинок.

Доктор озвучит пять признаков, при проявлении которых нужно обратиться к врачу.

Родинка должна быть симметричной. Ассиметричная – повод срочно посетить доктора. Края родинки должны быть ровные. Если они не ровные, а «зубчиками», идем к врачу. Цвет родинки должен быть однородным. Размер родинки. Если диаметр родинки меньше шести миллиметров, то это безопасно. Динамика. Если нет быстрого роста, то не стоит переживать.

Если что-то из перечисленного не так, то не нужно паниковать, но обратиться к врачу стоит обязательно.

Такими вопросами заниматеся дерматоонколог. Если этого врача в доступе нет, можно проконсультироваться у дерматолога, хирурга или онколога. Опытный специалист может визуально определить характер невуса.

Если есть сомнения в диагнозе, врач проведет гистологическое исследование, позволяющее определить характерные признаки доброкачественного, предзлокачественного и злокачественного новообразования.

Если родинку, переродившуюся в меланому, удаляют на ранней стадии, вероятность полного выздоровления достигает 95%, если упустить время – лишь 20%.

Напомним, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении эпидемической ситуации в стране.

Как сообщала Politeka, доктор Евгений Комаровский высказал свое мнение о том, когда закончится пандемия коронавируса.

Также Politeka писала, что Евгений Комаровский рассказал о своей книги 2012 года, в которой шла речь о коронавирусе.