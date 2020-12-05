Родинки есть практически у каждого человека, и иногда они могут быть совсем не такими безобидными, как кажутся на первый взгляд
Дело в том, что иногда родинка может переродится в злокачественное образование – меланому. Как не упустить этот момент и что вообще стоит знать о родинках, на своем YouTube-канале рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский.
Он подчеркнул, что родинки у людей появляются в детстве, в юношестве и растут вместе с ростом человека.
Поскольку родинки иногда, очень редко, но могут стать источником серьезных неприятностей, поскольку в тканях родинок способны образовываться злокачественные клетки, то надо владеть определенной информацией.
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Комаровский назвал три фактора, которые увеличивают риск перерождения родинок.
Фактор первый – генетика. То есть, если у кого-то в роду были проблемы с родинками, нужно быть особенно бдительными.
Фактор второй – солнце. Попадание солнечных лучей на родинки – это опасно.
Третий фактор – это травма родинок.
Доктор озвучит пять признаков, при проявлении которых нужно обратиться к врачу.
- Родинка должна быть симметричной. Ассиметричная – повод срочно посетить доктора.
- Края родинки должны быть ровные. Если они не ровные, а «зубчиками», идем к врачу.
- Цвет родинки должен быть однородным.
- Размер родинки. Если диаметр родинки меньше шести миллиметров, то это безопасно.
- Динамика. Если нет быстрого роста, то не стоит переживать.
Если что-то из перечисленного не так, то не нужно паниковать, но обратиться к врачу стоит обязательно.
Такими вопросами заниматеся дерматоонколог. Если этого врача в доступе нет, можно проконсультироваться у дерматолога, хирурга или онколога. Опытный специалист может визуально определить характер невуса.
Если есть сомнения в диагнозе, врач проведет гистологическое исследование, позволяющее определить характерные признаки доброкачественного, предзлокачественного и злокачественного новообразования.
Если родинку, переродившуюся в меланому, удаляют на ранней стадии, вероятность полного выздоровления достигает 95%, если упустить время – лишь 20%.
Напомним, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении эпидемической ситуации в стране.
Как сообщала Politeka, доктор Евгений Комаровский высказал свое мнение о том, когда закончится пандемия коронавируса.
Также Politeka писала, что Евгений Комаровский рассказал о своей книги 2012 года, в которой шла речь о коронавирусе.