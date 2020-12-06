Вважається, що у кожної людини на планеті існує двійник

Зірки не стали винятком, пише Politeka.net. Зараз відомі двійники практично кожної знаменитості, подивімось на декількох з них, яких майже не відрізниш!

У знаменитої співачки і актриси Дженніфер Лопес є двійник Джессіка Бурчага, яка живе в Каліфорнії. Остання прославилася, завдяки схожості із зіркою. На сторінку Бурчаги підписані більше одного мільйона користувачів мережі, які завжди відзначають схожість з артисткою.

Світська левиця Кім Кардашьян стала знаменита, завдяки своїм пишним формам, які копіюють мільйони дівчат. Фотомодель Каміллу Осман ще в школі дражнили через схожість із зіркою реаліті-шоу"Сімейство Кардашьян".

Зараз красуня стала блогером і копіює образи знаменитості.

Актриса і режисер Анджеліна Джолі теж має багато двійників. Одним з них стала актриса Ліна Сендс. Остання навіть опублікувала відео на YouTube, в якому прямо говорить, що хотіла б працювати двійником Анджеліни Джолі.

Мати двох дітей Акіша Ленд стала двійником дружини принца Гаррі, Меган Маркл. Користувачі мережі помітили схожість, обсипавши дівчину відповідними коментарями. Акіша сприйняла слова людей, як комплімент.

Після цієї історії американка всерйоз задумалася попрацювати двійником герцогині.

Двійником поп-діви Бейонсе стала мешканка Детройта Бриттані Вільямс. Дівчину раптово стали переслідувати фанати і папараці, які спочатку налякали зірку, але пізніше звикла до їх уваги.

Актриса Емма Уотсон дізналася про двійника, який живе Великобританії, нею стала Елла Нортон. Остання прославилася в мережі, адже виявилося, що вона шалено схожа на знаменитість.

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