Считается, что у каждого человека на планете существует двойник

Звезды не стали исключением, пишет Politeka.net. Сейчас известны двойники практически каждой знаменитости, давайте посмотрим на нескольких из них, которых почти не отличишь!

У знаменитой певицы и актрисы Дженнифер Лопес есть двойник Джессика Бурчага, которая живет в Калифорнии. Последняя прославилась, благодаря сходству со звездой. На страницу Бурчаги подписаны более одного миллиона пользователей сети, которые всегда отмечают сходство с артисткой.

Светская львица Ким Кардашьян стала знаменита, благодаря своим пышным формам, которые копируют миллионы девушек. Фотомодель Камиллу Осман еще в школе дразнили из-за сходства со звездой реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Сейчас красотка стала блогером и копирует образы знаменитости.

Актриса и режиссер Анджелина Джоли тоже имеет много двойников. Одним из них стала актриса Лина Сэндс. Последняя даже опубликовала видео на YouTube, в котором прямо говорит, что хотела бы работать двойником Анджелины Джоли.

Мать двоих детей Акиша Лэнд стала двойником жены принца Гарри, Меган Маркл. Пользователи сети заметили сходство, осыпав девушку соответствующими комментариями. Акиша восприняла слова людей, как комплимент.

После этой истории американка всерьез задумалась поработать двойником герцогини.

Двойником поп-дивы Бейонсе стала жительница Детройта Бриттани Уильямс. Девушку внезапно стали преследовать фанаты и папарацци, которые сначала напугали звезду, но позже привыкла к их вниманию.

Актриса Эмма Уотсон узнала о двойнике, который живет Великобритании, ею стала Элла Нортон. Последняя прославилась в сети, ведь обнаружилось, что она безумно похожа на знаменитость.

Напомним, что фигуристая Дженнифер Лопес в откровенном наряде покрутила бедрами перед знойными красавчиками: "Вкусно!".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Дженнифер Лопес впечатлила изгибами, приспустив штаны: «Какой восхитительный…».

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повиляла бедрами, лишив мужчин сна: жаркие кадры.