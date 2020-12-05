Екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розпалила "смачним" образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 30-річної зірки в Instagram опубліковано свіже фото, на якому співачка постала в зухвалому вбранні.

Надя позувала в чорно-білій сукні, зона декольте якої гідна пензля художника. Спокусливий виріз з близького ракурсу не помітить хіба що сліпий.

Грайлива Дорофєєва з двома високими хвостиками зробила селфі на телефон, стрельнувши оченятами, облямованими "пухнастими" віями.

"Як вам образ @nadyadorofeeva? Поставимо ♥️?", - підписав фото автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Клас❤️"

"Шикарний⚡"

"Супер😍"

"Шик, блиск💖"

"класний чохол і я думаю всі ж помітили що Надя причепила 1 страз там де яблуко відкушене? 😂🙂♥️❤️"

"я цілував тебе у снах серед беріз..."

Раніше ми повідомляли, Дорофєєва виставила в соцмережі кадри, на яких постала в сценічному образі для фіналу шоу "Танці з зірками". Артистка була в чорному топі, що змахує на бюстгальтер, і ультракоротких шортиках, які, швидше, можна назвати трусами. Брутальний лук доповнили нашийник з кулоном у вигляді серця, ремінці під грудьми і на поясі, а також два хвостика.

"Капець, Надька!!! 🤯 "; "Дорофєєва б'є рекорди 😇"; "у тебе така гарна фігура🤤 🔥"; "нехай горить моя душа! 🤩 🤩 🤩 💫"; "дуже вульгарно"; "підірвала паркет😍"; "музиканти в тебе такі красиві😂 😍"; "погана дівчинка🔥", - відреагували користувачі.

Також ми писали, що Надя зачарувала луком в пухнастій білій кофтині, що "підстрибнула" на талії, і чорній міні-спідниці. Дівчина повернулася до камери спиною, розбурхуючи фантазію.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".