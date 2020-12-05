Учасниця популярного українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха підкорила красою на пляжі
Чарівна брюнетка виблискує спокусливими формами в різних нарядах, передає Politeka.net. В цей раз красуня постала в бікіні, яке дозволило розглянути її ідеальні вигини у всій красі.
Зірка зараз відпочиває в Дубаї, звідки і порадувала шанувальників спекотним знімком.
Співачка тісним ліфчиком обтягнула пружні принади, що ледь не вискакують з-під тканини.
Також смужка тканини відмінно підкреслила тонку талію.
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"Через годину і десять повторень виходу Афродіти з води🤪 🔫 три фотографії зберегла 😂 😂 😂
На наступному знімку закрила море 🌊 серфбордом, щоб ще більше привернути вашу увагу
🥰❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋", - написала Віка.
За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"До чого ж шикарна😍 навіть нудно напевно 24/7 мати таку неймовірну фігуру..😂 нульові шанси на самокритику😅", "Ідеальна фігура👍👍👍", "Ареновський купальник вау🤩", "Красуня", "У вас шикарна фігура зовнішність і голос від Бога, щастя вам🌷🌷🌷", "Шикарна фігурка 👍❤️", "Законно мати таку потрясну фігуру?😀🔥🔥🔥🔥", "😍🌹🌹🌹sexyy🔥 ☄ ніжки Класні😉", "Віка, ви незрівнянні", " Віка, в прекрасні!", "Уххх яка👍", - написали користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Вікторія Смеюха одягла голубенький топ-майку, який підкреслив її груди, а також дозволив поглянути на пружний животик. Зверху красуня одягла жакет, який пізніше зняла, присівши на "королівське" крісло. Витончений ланцюжок виблискувала на шиї і послужив відмінним доповненням до образу.
Нагадавши, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом в червоному.
А ще Politeka писала, що фігуриста Віка з "НеАнгелів" в яскравому бікіні побешкетувала біля басейну.
Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" показала, як треба позувати в крихітному купальнику.