Відома модель Ніколь Потуральски, колишня кохана Бреда Пітта, посвітила фігурою в чорному купальнику

Довгонога красуня щоразу вражає своїми вигинами в обтягуючому одязі, пише Politeka.net.

Цього разу модель постала лежачи боком на дивані. Ніколь одягла чорний купальник на найтонших бретельках, який зводить з розуму.

Велике декольте надавало образу особливої пікантності, а золоті прикраси на шиї стали відмінним акцентом.

Немаленькі вирізи в районі стегон оголили пружні сідниці. Стрункі ніжки спокушали своєю досконалістю.

Модель закинула волосся набік. Вона направила телефон на дзеркало, щоб відобразити себе у всій красі.

За годину пост зібрав майже 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік неймовірно привабливої моделі.

"Вау, яка поза", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральскі позує в сорочці і шортиках. Зірка сидить на шкіряному кріслі, піднявши одну руку. Красуня знімала себе на телефон, хвалилася худими ніжками перед дзеркалом.

"Хто також думає про всі великі справи, які ми будемо робити, коли ... закінчиться... але поки що, давайте залишимося ... ура ...",- підписала фото Ніколь.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Потуральски попозувала в чотирьох абсолютно різних образах: вона розляглася на підлозі в темному светрі і штанях, посиділа в кріслі в чорному пальто на оголене тіло, задерши ногу, попозувала в ліфті, виставивши свою пружну п'яту точку. На останньому знімку в каруселі Ніколь розляглася прямо на столі в рудій короткій шубці і колготках.

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