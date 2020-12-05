Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, посветила фигурой в черном купальнике

Длинноногая красотка каждый раз впечатляет своими изгибами в обтягивающей одежде, пишет Politeka.net.

В этот раз модель предстала лежа боком на диване. Николь надела черный купальник на тончайших бретельках, который сводит с ума.

Большое декольте придавало образу особой пикантности, а золотые украшения на шее стали отличным акцентом.

Немаленькие вырезы в районе бедер оголили упругие ягодицы. Стройные ножки соблазняли своим совершенством.

Модель закинула волосы набок. Она направила телефон на зеркало, чтобы запечатлеть себя во всей красе.

За час пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону невероятно привлекательной модели.

"Вау, какая поза", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски позирует в рубашке и шортиках. Звезда сидит на кожаном кресле, подняв одну руку. Красотка снимала себя на телефон, хвасталась худыми ножками перед зеркалом.

"Кто также думает обо всех великих делах, которые мы будем делать, когда ... закончится... но пока что, давайте останемся ... ура ...", - подписала фото Николь.

Ранее сообщалось, что Николь Потуральски попозировала в четырех совершенно разных образах: она разлеглась на полу в темном свитере и штанах, посидела в кресле в черном пальто на обнаженное тело, задрав ногу, попозировала в лифте, выставив свою упругую пятою точку. На последнем снимке в карусели Николь разлеглась прямо на столе в рыжей короткой шубке и колготках.

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