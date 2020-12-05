Турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла в серіалі "Величне століття", поділилася цікавим фото, як би натякаючи на ще один свій талант

Зірка опублікувала знімок, на якому позує з гітарою, передає Politeka.net з посиланням на сторінку Instagram акторки.

Цим кадром Нур поділилася в сторіз. На ній – атласна біла піжама з квітковим принтом. Красуня підбирає акорди і виглядає дуже зосередженою.

Що з приводу знімка думають численні шанувальники зірки, невідомо, оскільки в сторіз немає можливості коментувати публікації.

Раніше ми писали про те, що Нур похвалилася іграми з красунею-дочкою Елісою Гюзін. Кадрами знаменитість поділилася у себе в соцмережі.

"Життя так просте!"- коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографіях Феттахоглу відображена під час ігор з малечею. При цьому знаменитість без макіяжу і явно не стурбована своєю зачіскою.

Як відомо, за національністю Нур туркеня, але народилася в Німеччині 12 грудня 1980 року. Знак зодіаку – вогняний Стрілець. Місцем народження став Дуйсбург, місто на заході країни. У Сінана і Фатми Феттахоглу, батьків дівчинки, було ще четверо дітей. Коли майбутній актрисі виповнилося 6 років, сім'я вирішила повернутися назад у Стамбул. Там Нур закінчила середню школу, а потім – коледж Бешикташ.

Спочатку вона не планувала ставати актрисою – в університеті Халича дівчина вчилася на дизайнера одягу, а після закінчення навчання влаштувалася на роботу в банк.

Однак з часом життя внесло свої корективи, і сьогодні Нур знаменита на весь світ.

Нагадаємо, як виглядають зірки "Величного століття" після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче: "Це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "Величного століття" в бікіні показала реальне щастя.