Турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла в сериале «Великолепный век», поделилась интересным фото, как бы намекая на еще один свой талант
Звезда опубликовала снимок, на котором позирует с гитарой, передает Politeka.net cо ссылкой на страницу Инстаграм актрисы.
Этим кадром Нур поделилась в сториз. На ней – атласная белая пижама с цветочным принтом. Красотка подбирает аккорды и выглядит очень сосредоточенной.
Что по поводу снимка думают многочисленные поклонники звезды, неизвестно, поскольку в сториз нет возможности комментировать публикации.
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Ранее мы писали о том, что Нур похвасталась играми с красоткой-дочерью Элисой Гюзин. Кадрами знаменитость поделилась у себя в соцсети.
«Жизнь так проста!» – коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографиях Феттахоглу запечатлена во время игр с малышкой. При этом знаменитость без макияжа и явно не озабочена своей прической.
Как известно, по национальности Нур турчанка, но родилась в Германии 12 декабря 1980 года. Знак зодиака – огненный Стрелец. Местом рождения стал Дуйсбург, город на западе страны. У Синана и Фатмы Феттахоглу, родителей девочки, было еще четверо детей. Когда будущей актрисе исполнилось 6 лет, семья решила вернуться обратно в Стамбул. Там Нур окончила среднюю школу, а затем – колледж Бешикташ.
Изначально она не планировала становиться актрисой – в университете Халича девушка училась на дизайнера одежды, а после окончания учебы устроилась на работу в банк.
Однако со временем жизнь внесла свои коррективы, и сегодня Нур знаменита на весь мир.
Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».
Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.