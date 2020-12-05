Відома співачка Аліна Гросу поскаржилась на відсутність новорічного настрою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Гросу в соцмережі.

Так, Гросу опублікувала підбірку фото, на яких вона позує на підвіконні у новорічному светрику. При цьому дівчина виглядає досить сумною, в чому і сама зізнається.

"Друзі, як плануєте зустрічати Новий рік? Може і мені порадите? Настрою святкового ось зовсім поки немає. Хочеться слухати такі пісні, як Удержи меня... Чекати чи не чекати цей локдаун і залишити всі бідні ялинки в цілості й схоронності в лісі", - написала вона.

На світлинах Гросу із загадковим і трохи сумним виглядом дивиться у вікно. На ній червоний яскравий светр з оленями, а на підвіконні лежать гілки та новорічні прикраси для ялинки. Вона також запитала у фоловерів, яка з фотографій їм подобається найбільше.

В коментарях співачці порадили не сумувати та запевнили, що все буде добре.

"Живи, мрій, будуй плани, займайся спортом, творчістю в будь-якому вигляді... Цей мрак мине. Не думай про нього", "Не сумуйте, все у вас добре буде", "Просто постарайся не думати про це", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Аліна Гросу приспустила спокусливу сукню заради жарких кадрів біля ялинки.

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