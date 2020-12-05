Известная певица Алина Гросу пожаловалась на отсутствие новогоднего настроения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Гросу в соцсети.
Так, Гросу опубликовала подборку фото, на которых она позирует на подоконнике в новогоднем свитере. При этом девушка выглядит довольно грустной, в чем и сама признается.
"Друзья, как планируете встречать Новый год? Может и мне посоветуете? Настроения праздничного вот совсем пока нет. Хочется слушать такие песни, как Удержи меня... Ждать или не ждать этот локдаун и оставить все бедные елки в целости и сохранности в лесу", - написала она.
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На фотографиях Гросу с загадочным и немного грустным видом смотрит в окно. На ней красный яркий свитер с оленями, а на подоконнике лежат ветки и новогодние украшения для елки. Она также спросила у фолловеров, какая из фотографий им нравится больше всего.
В комментариях певице посоветовали не унывать и заверили, что все будет хорошо.
"Живи, мечтай, строй планы, занимайся спортом, творчеством в любом виде... Этот мрак пройдет. Не думай о нем", "Не унывайте, все у вас хорошо будет", "Просто постарайся не думать об этом", - пишут в комментариях.
Напомним, Алина Гросу приспустила соблазнительное платье ради жарких кадров у елки.
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