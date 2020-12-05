Відома співачка Ані Лорак, родом з України, підкорила своєю фігурою в красивому костюмі

Знаменитість похвалилася формами, які викликають тільки захват, пише Politeka.net. Ані Лорак одягла блискучий костюм.

Блискучий топік з глибоким декольте обтягнув груди. На шиї виблискувала красива прикраса.

Під топом був поясок, що обтягнув тіло трохи вище талії. Брючки на високій посадці відмінно сіли на Ані.

Довге волосся і макіяж з акцентом на очі завершили образ.

Співачка відкрила губи і подивилася в камеру, закинувши руку на голову.

Кадр був оприлюднений у фан-сторінці зірки.

"WOW!🔥 Яка яскрава фотосесія і наша Незрівнянна @anilorak ! Всім чудового дня!👍 ",- написали автори поста.

За шість годин пост зібрав более6 00 лайків і трохи коментарів.

"Яка фігуронька, просто диво!🌹 ", "Приголомшливо красива жінка 💓", "Красива дівчина ти", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак показала новий образ. Вона постала в білосніжному комбінезоні, що нагадує матеріал "під шкіру". Головними акцентами вбрання стали сталевий пояс і глибоке декольте, яке дозволило співачці подражнити глядачів своїм пишним бюстом.

За головою у співачки можна помітити диско-кулю, відблиски від якої підсвічують кімнату.

Нагадаємо, Ані Лорак нагадала фоловерам Про День Матері, який відзначають в РФ в останню неділю листопада.

На фотографії, яку запостила Ані Лорак, 9-річна Софія ще зовсім маленька. Співачка доповнила архівне фото смайликом у вигляді сердечка.

Користувачі мережі не змогли відкрито написати відгуки.

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній міні сукні: "це взагалі ви?".

Як повідомляла Politeka, екс-директор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак.