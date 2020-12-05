Відома співачка Ані Лорак, родом з України, підкорила своєю фігурою в красивому костюмі
Знаменитість похвалилася формами, які викликають тільки захват, пише Politeka.net. Ані Лорак одягла блискучий костюм.
Блискучий топік з глибоким декольте обтягнув груди. На шиї виблискувала красива прикраса.
Під топом був поясок, що обтягнув тіло трохи вище талії. Брючки на високій посадці відмінно сіли на Ані.
Довге волосся і макіяж з акцентом на очі завершили образ.
Грайлива Каменських приголубила бородатого красеня, Потап точно приревнує: "Настя, це любов!"
Масштабна аварія біля зупинки забрала людські життя під Одесою: кадри ДТП
"Хворі кричать і повзуть до вікон": ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі
Поки рятувала маму, втратила батька: драма розігралася в родині молодої одеситки
Співачка відкрила губи і подивилася в камеру, закинувши руку на голову.
Кадр був оприлюднений у фан-сторінці зірки.
"WOW!🔥 Яка яскрава фотосесія і наша Незрівнянна @anilorak ! Всім чудового дня!👍 ",- написали автори поста.
За шість годин пост зібрав более6 00 лайків і трохи коментарів.
"Яка фігуронька, просто диво!🌹 ", "Приголомшливо красива жінка 💓", "Красива дівчина ти", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ані Лорак показала новий образ. Вона постала в білосніжному комбінезоні, що нагадує матеріал "під шкіру". Головними акцентами вбрання стали сталевий пояс і глибоке декольте, яке дозволило співачці подражнити глядачів своїм пишним бюстом.
За головою у співачки можна помітити диско-кулю, відблиски від якої підсвічують кімнату.
Нагадаємо, Ані Лорак нагадала фоловерам Про День Матері, який відзначають в РФ в останню неділю листопада.
На фотографії, яку запостила Ані Лорак, 9-річна Софія ще зовсім маленька. Співачка доповнила архівне фото смайликом у вигляді сердечка.
Користувачі мережі не змогли відкрито написати відгуки.
Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній міні сукні: "це взагалі ви?".
Як повідомляла Politeka, екс-директор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак.