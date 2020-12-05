Известная певица Ани Лорак, родом из Украины, покорила своей фигурой в красивом костюме

Знаменитость похвасталась формами, которые вызывают только восторг, пишет Politeka.net. Ани Лорак надела сверкающий костюм.

Сверкающий топик с глубоким декольте обтянул грудь. На шее сверкало красивое украшение.

Под топом был поясок, обтянувший тело чуть выше талии. Брючки на высокой посадке отлично сели на Ани.

Длинные волосы и макияж с акцентом на глаза завершили образ.

Певица приоткрыла губы и посмотрела в камеру, закинув руку на голову.

Кадр был обнародован в фан-страничке звезды.

"WOW!🔥 Какая яркая фотосессия и наша несравненная @anilorak ! Всем замечательного дня!👍", - написали авторы поста.

За шесть часов пост собрал более6 00 лайков и немного комментариев.

"Какая фигурочка ,просто загляденье!🌹", "Потрясающе красивая женщина 💓", "Красивая девушка ты", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала новый образ. Она предстала в белоснежном комбинезоне, напоминающим материал «под кожу». Главными акцентами наряда стали стальной пояс и глубокое декольте, которое позволило певице подразнить зрителей своим пышным бюстом.

За головой у певицы можно заметить диско-шар, отблески от которого подсвечивают комнату.

Напомним, Ани Лорак напомнила фолловерам о Дне матери, который отмечают в РФ в последнее воскресенье ноября.

На фотографии, которую запостила Ани Лорак, 9-летняя София еще совсем маленькая. Певица дополнила архивное фото смайликом в виде сердечка.

Пользователи сети не смогли открыто написать отзывы.

Напомним, что худая Ани Лорак поразила молодым видом в стильной мини платья: "Это вообще вы?".

Как сообщала Politeka, экс-директор огорошил откровениями о вражде Светланы Лободы с Ани Лорак.