Известная певица Ани Лорак, родом из Украины, покорила своей фигурой в красивом костюме
Знаменитость похвасталась формами, которые вызывают только восторг, пишет Politeka.net. Ани Лорак надела сверкающий костюм.
Сверкающий топик с глубоким декольте обтянул грудь. На шее сверкало красивое украшение.
Под топом был поясок, обтянувший тело чуть выше талии. Брючки на высокой посадке отлично сели на Ани.
Длинные волосы и макияж с акцентом на глаза завершили образ.
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Певица приоткрыла губы и посмотрела в камеру, закинув руку на голову.
Кадр был обнародован в фан-страничке звезды.
"WOW!🔥 Какая яркая фотосессия и наша несравненная @anilorak ! Всем замечательного дня!👍", - написали авторы поста.
За шесть часов пост собрал более6 00 лайков и немного комментариев.
"Какая фигурочка ,просто загляденье!🌹", "Потрясающе красивая женщина 💓", "Красивая девушка ты", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак показала новый образ. Она предстала в белоснежном комбинезоне, напоминающим материал «под кожу». Главными акцентами наряда стали стальной пояс и глубокое декольте, которое позволило певице подразнить зрителей своим пышным бюстом.
За головой у певицы можно заметить диско-шар, отблески от которого подсвечивают комнату.
Напомним, Ани Лорак напомнила фолловерам о Дне матери, который отмечают в РФ в последнее воскресенье ноября.
На фотографии, которую запостила Ани Лорак, 9-летняя София еще совсем маленькая. Певица дополнила архивное фото смайликом в виде сердечка.
Пользователи сети не смогли открыто написать отзывы.
Напомним, что худая Ани Лорак поразила молодым видом в стильной мини платья: "Это вообще вы?".
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