Тепер у пари три сини

Відомий український телеведучий Григорій Решетник розкрив шанувальникам ім'я свого третього сина і показав миле сімейне фото з дитиною і красунею-дружиною

Хлопчик народився 28 листопада і став третім сином у родині ведучого любовних шоу» Холостяк " і "Холостячка" з Ксенієбю Мішиною і його дружини Христини, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram Григорій вперше розповів, як пара назвала хлопчика.

"Олександр Григорович Решетник", – йдеться у підписі до знімка, на якому зображено подружжя з новонародженим. Обличчя дитини не видно, можна спостерігати тільки її маківку. При цьому батьки Саші виглядають дуже щасливими.

"Прекрасне ім'я🔥. Здоров'я малюкові і батькам😍♥️", "😍 Здоров'я малюкові і всій родині❤️", "❤ ️ нехай буде найщасливішим🔥 🔥 🔥", "ім'я шикарне! У нас старший Саньок🤗 Здоров'я-здоров'я-здоров'я синові вашому🤗", "красиве ім'я, здоров'я малюкові і його сім'ї.🙂 🙂 🙂", "Олександр 🔥❤️ ️ Захисник😘", "І знову хлопчик", – пишуть у коментарях фоловери.

Зі своєю майбутньою дружиною, а нині багатодітною мамою, ведучий познайомився на роботі. Вони часто перетиналися в коридорах. Чоловік відразу помітив красиву і серйозну дівчину, а ось Христина довго не звертала на нього уваги.

"Через деякий час мені все-таки вдалося через спільного знайомого запросити її пограти в боулінг. Саме після цього побачення і зав'язалися наші стосунки", – розповів шоумен в одному з інтерв'ю.

У 2010 році пара одружилася, а через три роки в родині з'явився первісток. Другий син народився 4 червня 2017 року.

Сім'ю Решетників називають однією з найміцніших у вітчизняному шоу-бізнесі.

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