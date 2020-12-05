Теперь у пары три сына

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник раскрыл поклонникам имя своего третьего сына и показал милое семейное фото с ребенком и красавицей-женой

Мальчик родился 28 ноября и стал третьим сыном в семье ведущего любовных шоу «Холостяк» и «Холостячка» с Ксенией Мишиной и его жены Кристины, передает Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Григорий впервые рассказал, как пара назвала мальчика.

«Александр Григорьевич Решетник», – говорится в подписи к снимку, на котором изображены супруги с новорожденным. Лица ребенка не видно, можно наблюдать только его макушку. При этом родители Саши выглядят очень счастливыми.

«Прекрасное имя🔥. Здоровья малышу и родителям😍♥️», «😍 Здоровья малышу и всей семье❤️», «❤️ пусть будет самым счастливым🔥🔥🔥», «Имя шикарное! У нас старший Санёк🤗 Здоровья-здоровья-здоровья сынуле Вашему🤗», «Красивое имя, здоровья малышу и его семье.🙂🙂🙂», «Александр🔥❤️ Защитник😘», «И снова мальчик», – пишут в комментариях фолловеры.

Со своей будущей женой, а ныне многодетной мамой, ведущий познакомился на работе. Они часто пересекались в коридорах. Мужчина сразу заметил красивую и серьезную девушку, а вот Кристина долго не обращала на него внимания.

«Через некоторое время мне все-таки удалось через общего знакомого пригласить ее поиграть в боулинг. Именно после этого свидания и завязались наши отношения», – рассказал шоумен в одном из интервью.

В 2010 году пара поженилась, а через три года в семье появился первенец. Второй сын родился 4 июня 2017 года.

Семью Решетников называют одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

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