Люди дуже змінюються з роками, як би вони не старалися

Деякі зірки намагаються виглядати молодше своїх років, пише Politeka.net. Однак старість не відступає і на деяких фото видно, як вони все-таки змінилися.

Співачка Наташа Корольова починала свою кар'єру в юному віці. Голос зірки вражає своєю красою, а привабливість просто заворожувала. Нехай артистка вже не така молода, але все ж вона залишається дуже симпатичною.

Співачка Лоліта Мілявська в молодому віці була худенькою брюнеткою. Щоб повернути молодість і стрункість зірці навіть кілька разів доводилося лягати "під ніж". Все ж роки беруть своє...

Співачка Ані Лорак з роками стає тільки красивішою. Зірку багато разів звинувачували в тому, що вона робила пластику і "перекачувала" собі губи. Все ж видно, як красуня доглядає за собою, а це найголовніше.

Філіп Кіркоров з роками, звичайно, змінився. Артист став більш епатажним, та й вік трохи позначився на його зовнішності.

Алла Пугачова "молодиться". Зірка зовсім не виглядає на свій 71 рік, але все ж артистка вже не така приваблива, як була в молодості.

Актриса і режисер Анджеліна Джолі хоч залишається однією з найсексуальніших жінок у світі, все ж втратила свою юнацьку привабливість.

Доглянута, усміхнена і просто неймовірна Дженніфер Еністон, все ж з роками змінилася, хоча цього не скажеш на перший погляд.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі постала в неймовірно ніжному, і, одночасно, зухвалому вигляді. На Джолі було біле плаття, яке виявилося трохи коротким. На ногах красувалися чорні високі чобітки на підборах.

Нагадаємо, що гаряча Анджеліна Джолі розставила ніжки, засвітивши пікантні місця:»всі вітають королеву".

Як повідомляла Politeka, болісно худа Анджеліна Джолі ошелешила впали щоками і кістлявими руками:»підніми голову, дівчинка".

Також Politeka писала, що хижа Анджеліна Джолі забула про сором, посвітивши "півкулями" крупним планом: "Ось це!".