Люди очень меняются с годами, как бы они не старались

Некоторые звезды стараются выглядеть моложе своих лет, пишет Politeka.net. Однако старость не отступает и на некоторых фото видно, как они все-таки изменились.

Певица Наташа Королева начинала свою карьеру в юном возрасте. Голос звезды поражает своей красотой, а привлекательность просто завораживала. Пусть артистка уже не так молода, но все же она остается очень симпатичной.

Певица Лолита Милявская в молодом возрасте была худенькой брюнеткой. Чтобы вернуть молодость и стройность звезде даже несколько раз приходилось ложиться "под нож". Все же годы берут свое...

Певица Ани Лорак с годами становится только краше. Звезду ни раз обвиняли в том, что она делала пластику и "перекачивала" себе губы. Все же видно, как красотка ухаживает за собой, а это самое главное.

Филипп Киркоров с годами, конечно, изменился. Артист стал более эпатажным, да и возраст немного сказался на его внешности.

Алла Пугачева "молодится". Звезда совсем не выглядит на свой 71 год, но все же артистка уже не такая привлекательная, как была в молодости.

Актриса и режиссер Анджелина Джоли хоть остается одной из самых сексуальных женщин в мире, все-таки потеряла свою юношескую привлекательность.

Ухоженная, улыбчивая и просто невероятная Дженнифер Энистон, все же с годами изменилась, хотя этого не скажешь на первый взгляд.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли предстала в невероятно нежном, и, одновременно, дерзком виде. На Джоли было белое платье, которое оказалось немного коротким. На ногах красовались черные высокие сапожки на каблуках.

Напомним, что горячая Анджелина Джоли расставила ножки, засветив пикантные места: «Все приветствуют королеву».

Как сообщала Politeka, болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».

Также Politeka писала, что хищная Анджелина Джоли забыла про стыд, посветив "полушариями" крупным планом: "Вот это!".