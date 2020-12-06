Дочка актриси з "Квартал 95" Олени Кравець, Маша, порадувала публіку свіжими фото
Як передає Politeka.net, 17-річна дівчина опублікувала нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в затишному домашньому одязі в рідних стінах.
Маша розташувалася в плетеному кріслі в чорній великій футболці з білим написом на грудях. Дівчина з легким природним рум'янцем покрутила головою, дивлячись в камеру зверху вниз.
"Привіт всім:)", - підписала фото Маша.
До цього дочка Кравець виставляла кадри, де показувала себе яскраво нафарбованою, при чому зізнавалася, що користувалася маминою косметикою. Деякі користувачі тоді уїдливо зазначили, що вона й виглядати стала, як мама, на 40 років.
Грайлива Каменських приголубила бородатого красеня, Потап точно приревнує: "Настя, це любов!"
Масштабна аварія біля зупинки забрала людські життя під Одесою: кадри ДТП
"Лікар від Бога, таких зараз мало": трагічно обірвалося життя одного з кращих медиків Дніпропетровщини
Поки рятувала маму, втратила батька: драма розігралася в родині молодої одеситки
Тепер же дівчина, мабуть, вирішила, повернути собі юнацьку привабливість і показала себе без прикрас.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"красиво!😍🦋"
"сяюча🤩🤩"
"вона вдома! 💗"
"Красоточка 💓"
"Бездоганна і розкішна"
"красуня, дай боже 🔥😍😅"
"Машка, ти така красива! Очей не відірвати ❤️"
Варто відмітити, Маша ще недавно була блондинкою, як і її зіркова мати. Тепер же дівчина насолоджується новим кольором волосся - соковитим темно-шоколадним відтінком.
Раніше ми повідомляли, що дочка Кравець опублікувала серію знімків, зроблених на вулиці. Дівчина позувала на тлі київських пейзажів, підставивши обличчя сонечку і заплющившись від задоволення.
"Насолоджуємося видами на оболонь", - підписала фото Маша.
"Одним словом - пацанка!", "Красуня", " фотограф топ!", "Стиль і погляд, просто бомба», «Вау», "а ми насолоджуємося видами на тебе", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що подорослішала дочка Кравець з "Квартал 95" вразила ніжною красою
Як повідомляла Politeka, юна дочка Кравець з "Квартал 95" крутнула п'ятою точкою, вразивши дорослими танцями