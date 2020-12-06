Дочка актриси з "Квартал 95" Олени Кравець, Маша, порадувала публіку свіжими фото

Як передає Politeka.net, 17-річна дівчина опублікувала нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в затишному домашньому одязі в рідних стінах.

Маша розташувалася в плетеному кріслі в чорній великій футболці з білим написом на грудях. Дівчина з легким природним рум'янцем покрутила головою, дивлячись в камеру зверху вниз.

"Привіт всім:)", - підписала фото Маша.

До цього дочка Кравець виставляла кадри, де показувала себе яскраво нафарбованою, при чому зізнавалася, що користувалася маминою косметикою. Деякі користувачі тоді уїдливо зазначили, що вона й виглядати стала, як мама, на 40 років.

Тепер же дівчина, мабуть, вирішила, повернути собі юнацьку привабливість і показала себе без прикрас.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"красиво!😍🦋"

"сяюча🤩🤩"

"вона вдома! 💗"

"Красоточка 💓"

"Бездоганна і розкішна"

"красуня, дай боже 🔥😍😅"

"Машка, ти така красива! Очей не відірвати ❤️"

Варто відмітити, Маша ще недавно була блондинкою, як і її зіркова мати. Тепер же дівчина насолоджується новим кольором волосся - соковитим темно-шоколадним відтінком.

Раніше ми повідомляли, що дочка Кравець опублікувала серію знімків, зроблених на вулиці. Дівчина позувала на тлі київських пейзажів, підставивши обличчя сонечку і заплющившись від задоволення.

"Насолоджуємося видами на оболонь", - підписала фото Маша.

"Одним словом - пацанка!", "Красуня", " фотограф топ!", "Стиль і погляд, просто бомба», «Вау», "а ми насолоджуємося видами на тебе", - відреагували користувачі.

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