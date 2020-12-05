28-річна українська співачка Олександра Зарицька, яка співає в групі KAZKA, показала всім свого візажиста, з яким працює вже три роки

У новому випуску KAZKA BEAUTY VLOG Саша поділилася відео створення макіяжу в стилі Fenty Beauty з Юлією Кузьменко, передає Politeka.net.

"Ми пройшли разом перший концерт в клубі Atlas, вогонь, воду, купу зйомок. Юля великий професіонал і має великий досвід у фешн зйомках", – розповіла співачка.

Вона підкреслила, що разом з візажистом вирішила повторити макіяж знаменитого шоу бренду американської співачки Ріанни Fenty Beauty, який був використаний для показу нижньої білизни.

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Однією з фішок цього макіяжу є використання хайлайтерів, які роблять шкіру блискучою, а також квіткових пелюсток, якими створюють «вії».

Дівчата активно наносять макіяж, який повністю відповідає тому, який у своєму показу "обкатала" Ріанна, діляться думкою про косметику і про догляд за обличчям.

Раніше ми писали про те, що Зарицька приголомшила яскравою зовнішністю. Фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Олександра сфотографувала себе крупним планом. Вона розпустила своє хвилясте волосся, яке спадало на плечі.

На голові у співачки красувалася кепка. Її макіяж, як завжди, був дуже яскравим і казковим. Особливу увагу привернули вії зірки, які були нарощені незвичайним способом.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька позбулася білизни і розстебнула сорочку заради пікантного фото: "на Адель схожа".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька в космічній сукні показала, в чому жіноча сила: "Ніжнятинка".

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