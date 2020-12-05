28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, которая поет в группе KAZKA, показала всем своего визажиста, с которым работает уже три года
В новом выпуске KAZKA BEAUTY VLOG Саша поделилась видео создания мейкапа в стиле Fenty Beauty с Юлией Кузьменко, передает Politeka.net.
«Мы прошли вместе первый концерт в клубе Atlas, огонь, воду, кучу съемок. Юля большой профессионал и имеет большой опыт в фэшн съемках», – рассказала певица.
Она подчеркнула, что вместе с визажистом решила повторить макияж знаменитого шоу бренда американской певицы Рианны Fenty Beauty, который был использован для показа нижнего белья.
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Одной из фишек этого макияжа есть использование хайлайтеров, которые делают кожу блестящей, а также цветочных лепестков, которыми создают «ресницы».
Девушки активно наносят макияж, который полностью соответствует тому, который в своем показа «обкатала» Рианна, делятся мнением о косметике и об уходе за лицом.
Ранее мы писали о том, что Зарицкая ошеломила яркой внешностью. Фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Александра сфотографировала себя крупным планом. Она распустила свои волнистые волосы, которые спадали на плечи.
На голове у певицы красовалась кепка. Ее макияж, как обычно, был очень ярким и сказочным. Особенное внимание привлекли ресницы звезды, которые были нарощены необычным способом.
Напомним, что Александра Зарицкая избавилась от белья и расстегнула рубашку ради пикантного фото: "На Адель похожа".
Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая в космическом платье показала, в чем женская сила: «Нежнятинка».
Также Politeka писала, что Александра Зарицкая вышла в поле в образе настоящей украиночки: "Какие колоритные...".