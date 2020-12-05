28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, которая поет в группе KAZKA, показала всем своего визажиста, с которым работает уже три года

В новом выпуске KAZKA BEAUTY VLOG Саша поделилась видео создания мейкапа в стиле Fenty Beauty с Юлией Кузьменко, передает Politeka.net.

«Мы прошли вместе первый концерт в клубе Atlas, огонь, воду, кучу съемок. Юля большой профессионал и имеет большой опыт в фэшн съемках», – рассказала певица.

Она подчеркнула, что вместе с визажистом решила повторить макияж знаменитого шоу бренда американской певицы Рианны Fenty Beauty, который был использован для показа нижнего белья.

Одной из фишек этого макияжа есть использование хайлайтеров, которые делают кожу блестящей, а также цветочных лепестков, которыми создают «ресницы».

Девушки активно наносят макияж, который полностью соответствует тому, который в своем показа «обкатала» Рианна, делятся мнением о косметике и об уходе за лицом.

Ранее мы писали о том, что Зарицкая ошеломила яркой внешностью. Фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Александра сфотографировала себя крупным планом. Она распустила свои волнистые волосы, которые спадали на плечи.

На голове у певицы красовалась кепка. Ее макияж, как обычно, был очень ярким и сказочным. Особенное внимание привлекли ресницы звезды, которые были нарощены необычным способом.

Напомним, что Александра Зарицкая избавилась от белья и расстегнула рубашку ради пикантного фото: "На Адель похожа".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая в космическом платье показала, в чем женская сила: «Нежнятинка».

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая вышла в поле в образе настоящей украиночки: "Какие колоритные...".