Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приголомшила образом

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Кілька годин тому на фанатській сторінці моделі в Instagram з'явився яскравий кадр, на якому дівчина постала в яскравому вбранні.

Модель тільки вийшла з лімузина - відмінний фон для ефектного знімка. На пекучій красуні - чорна сукня-міді в білизняному стилі на тонких бретельках. При цьому завдяки напівпрозорій тканині вона засвітила свою нижню білизну. Ліф вбрання складається з щільної тканини, яка підкреслила груди і лінію декольте. Тісна сукня спадає уздовж плавних вигинів Демі Роуз, делікатно підкреслюючи її форми.

Дівчина доповнила наряд сумочкою і елегантною зачіскою, а її яскравий макіяж з акцентом на губах додає яскраву нотку її луку.

Ефектний кадр припав до душі шанувальникам моделі. Вони залишили для Демі компліменти, вихваляючи її красу.

"Наймиліша дівчина в світі, найяскравіша зірка в нічному небі, ідеальна хмара на небесах", " яка красива жінка моя велика мрія", " чудова, як завжди, дитинко💗", "дуже незабутня", " Вау. Ти виглядаєш приголомшливо, дорога. Ти дуже красива".

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер.