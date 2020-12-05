Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", ошеломила образом
Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.
Несколько часов назад на фанатской странице модели в Instagram появился яркий кадр, на котором девушка предстала в ярком наряде.
Модель только вышла из лимузина – отличный фон для эффектного снимка. На жгучей красотке – черное платье-миди в бельевом стиле на тонких бретельках. При этом благодаря полупрозрачной ткани она засветила свое нижнее белье. Лиф наряда состоит из плотной ткани, подчеркнувшей грудь и линию декольте. Тесное платье ниспадает вдоль плавных изгибов Деми Роуз, деликатно подчеркивая ее формы.
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Девушка дополнила наряд сумочкой и элегантной прической, а ее яркий макияж с акцентом на губах добавляет яркую нотку ее луку.
Эффектный кадр пришелся по душе поклонникам модели. Они оставили для Деми комплименты, восхваляя ее красоту.
"Самая милая девушка в мире, самая яркая звезда в ночном небе, самое идеальное облако на небесах", "Какая красивая женщина Моя большая мечта", "Великолепная, как всегда, детка💗", "Очень незабываемая", "Вау. Ты выглядишь потрясающе, дорогая. Ты очень красивая".
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.