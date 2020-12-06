Комунальні послуги загрожують стати дорожчими через нову абонплату

Як стало відомо Politeka.net, така стаття витрат незабаром може з'явитися в платіжках завдяки законопроекту №4383, напередодні Верховна Рада схвалила нововведення в другому читанні. Фахівець у питаннях ЖКГ Олег Голубенко в ефірі "Україна 24" пояснив, що чекає українців і кого саме торкнуться зміни.

За його словами, законопроект регулюватиме ситуації з прямими договорами на комунальні послуги в квартирах, коли в утриманні будинку та прибудинкової території не враховано тариф на утримання внутрішніх мереж.

"ОСББ, як правило, закладає безпосередньо вартість послуг з утримання мереж у складову тарифу на утримання будинку та прибудинкової території. ЖЕКи, як правило, не закладають", - розповів експерт.

У теорії, новий закон не повинен збільшити суми в платіжках за утримання будинків та прибудинкових ділянок, адже абонплату планують просто виділити в окрему статтю витрат, але на практиці можливе і підвищення цін. Олег Голубенко припускає, що постачальники можуть накрутити ціни, прикриваючись обслуговуванням комунікацій.

"Платіжка повинна бути одна, просто в ній має бути чітко розподілено, куди йдуть кошти", - заявив він і посоетовал українцям стежити за формуванням платіжок. - "Якщо є контроль жителів над витратами, то не повинна змінитися загальна платіжка. Але як правило монополісти використовують це, щоб збільшити кошти, які вони беруть з громадян".

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