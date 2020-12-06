Коммунальные услуги грозят стать дороже из-за новой абонплаты
Как стало известно Politeka.net, такая статья расходов вскоре может появиться в платежках благодаря законопроекту №4383, накануне Верховная Рада одобрила нововведения во втором чтении. Специалист в вопросах ЖКХ Олег Голубенко в эфире "Украина 24" объяснил, что ждет украинцев и кого именно затронут изменения.
По его словам, законопроект будет регулировать ситуации с прямыми договорами на коммунальные услуги в квартирах, когда в содержании дома и придомовой территории не учтен тариф на содержание внутренних сетей. Объединения совладельцев многокрвартиных домов, как правило, закладывает эти услуги в тариф на содержание дома и придомовой территории, ЖЭКи обычно избегают этого
В теории, новый закон не должен увеличить суммы в платежках за содержание домов и придомовых участков, ведь абонплату планируют просто выделить в отдельную статью расходов, но на практике возможно и повышение цен. Олег Голубенко предполагает, что поставщики могут накрутить цены, прикрываясь обслуживанием коммуникаций.
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" смыла мамину косметику и показала себя настоящей, домашнее фото: "Безупречная"
Полякова посветила своими аппетитными булочками, удивив внешностью в обычной жизни: "Ночная жрица"
Пышногрудая Мейхер в узком платье эффектно напомнила о своем главном таланте: "Это было мощно!"
"Больные кричат и ползут к окнам": ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны
"Платежка должна быть одна, просто в ней должно быть четко распределено, куда идут средства", - заявил он и посоетовал украинцам следить за формированием платежек. - "Если есть контроль жителей над расходами, то не должна измениться общая платежка. Но как правило монополисты используют это, чтобы увеличить средства, которые они берут с граждан".
Напомнить, новые тарифы на коммуналку, что ожидает украинцев с субсидиями
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на электроэнергию, в Кабмине сделали срочное заявление
Также Politeka писала, что Повышение тарифов и отключение электричества: украинцам рассказали, к чему готовиться