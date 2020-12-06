Популярна українська співачка і екссолістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва показала кадри веселої вечірки з шампанським

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Дорофєєвої у соцмережі.

Так, на сторінці Дорофєєвої з'явилось атмосферне відео, на якому компанія друзів, серед яких багато представників українського шоу-бізнесу, а також чоловік Дорофєєвої співак Володимир Дантес весело проводять час за келихом шампанського.

Компанія веселиться, танцює та обіймається, чим передає дуже теплий дружній настрій. Дорофєєва виглядає дуже стильно - на ній лаконічна чорна сукня та високі чорні чоботи. Образ доповнив макіяж із традиційно червоними губами.

"Взяли святковий настрій в свої руки", - написала вона під відео.

Також у відео є зворушливі кадри, де Дантес та Дорофєєва цілуються.

"Всі келихи мартіні підняти!", "Побільше відео з Вовою!", "Очі щасливі", "Такі милі", "Мартіні цей рік зробив", "Атмосферно", "Воу, Надю, у мене тепер новорічний настрій", "Як гарно", "Ой, які ви гарні", "Свято наближається", "Дуже мило", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".