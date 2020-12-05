Головна героїня популярного українського шоу "Холостячка" та зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина поділилася творчістю свого сина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Мішиної в соцмережі.

Так, у сторіс Ксенія виклала фотографію малюнка свого сина.

Хлопчик олівцем намалював портрет своєї мами, що дуже розчулило жінку. Вона також зізналась, що "очманіла" від таких здібностей дитини.

Також вона додала опитування щодо того, чи сподобався фоловерам малюнок її сина. Серед варіантів відповідей - смайл у вигляді вогника та лаконічне "ні".

Хлопчик намалював свою маму в дуже ніжному і тендітному образі. На малюнку жінка дивиться вниз. У неї дуже гарно вкладене волосся та виразні широкі брови. Складно сказати, чи схоже зображення на Мішину, але можна із впевненістю стверджувати, що талант у хлопчика є.

Як відомо, у героїні шоу "Холостячка" є 8-річний син Платон.

Раніше повідомлялось, що "холостячка" Ксенія Мішина відверто зізналася, що двічі переживала насильство: коли була у відносинах з батьком її дитини і через 4 роки після того, як народився її спадкоємець Платон. За її словами, коли сварки з коханим переросли в рукоприкладство, він тримав навіть її під замком в квартирі, але їй дивом вдалося вибратися.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина розповіла, в кому з учасників шоу встигла розчаруватися.

Також Politeka повідомляла, що Мішина засвітилася в гримерці з невідомим красенем.