Главная героиня популярного украинского шоу "Холостячка" и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина поделилась творчеством своего сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Мишиной в соцсети.

Так, в сторис Ксения выложила фотографию рисунка своего сына.

Мальчик карандашом нарисовал портрет своей мамы, что очень умилило женщину. Она также призналась, что "обалдела" от таких способностей ребенка.

Также она добавила опрос относительно того, понравился ли фолловерам рисунок ее сына. Среди вариантов ответов - смайл в виде огонька и лаконичное "нет".

Мальчик нарисовал свою маму в очень нежном и хрупком образе. На рисунке женщина смотрит вниз. У нее очень красиво уложены волосы и выразительные широкие брови. Сложно сказать, похоже ли изображение на Мишину, но можно с уверенностью утверждать, что талант у мальчика есть.

Как известно, у героини шоу "Холостячка" есть 8-летний сын Платон.

Ранее сообщалось, что "холостячка" Ксения Мишина откровенно призналась, что дважды переживала насилие: когда была в отношениях с отцом ее ребенка и через 4 года после того, как родился ее наследник Платон. По ее словам, когда ссоры с любимым переросли в рукоприкладство, он держал ее под замком в квартире, но ей чудом удалось выбраться.

Напомним, "холостячка" Мишина рассказала, в ком из участников шоу успела разочароваться.

Также Politeka сообщала, что Мишина засветилась в гримерке с неизвестным красавцем.