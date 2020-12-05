Російська модель Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила фігурою в крихітному купальнику

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на фан-сторінці Знаменитості На TikTok.

"Пляж або басейн?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Квітко позує біля басейну, елегантно демонструючи достоїнства фігури у всій красі. Разом з тим, популярну модель це явно не обмежувало, адже вона «дотискала» образ хижими поглядами.

"Божественна", "це просто чудово«,» розкішна фігура", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що модель російського походження Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила обсягами в крихітній білизні

Так, знаменитість позує в одному міні-бікіні, демонструючи головну гордість «у всій красі». Однак, як можна помітити, Квітко це не дуже, оскільки знаменитість активно "заграє" в кадр. Доповнити образ знаменита красуня вирішила великими шкіряними ботфортами.

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